Le sort des piscines extérieures cause des remous au sein du conseil à Gatineau

En plus des trois centres aquatiques intérieurs et de la quarantaine de jeux d'eau sur son territoire, la Ville de Gatineau dispose de huit piscines extérieures, dont la plupart sont vieilles de 40 à 50 ans.

Est-ce qu'on reste avec ça ou lorsqu'elles sont désuètes, on les remplace par des jeux d'eau accessibles multigénérationnels? C'est une question sur laquelle il va falloir se pencher , reconnaît le conseiller du district de Buckingham et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, Martin Lajeunesse.

Les jeux d'eau représentent une source de rafraîchissement alternative moins coûteuse pour la Municipalité. Ils s'avèrent particulièrement pratiques en cas de canicule au mois de septembre, lorsque plusieurs sauveteurs sont indisponibles, puisqu'ils sont de retour au cégep.

Actuellement, aucune consultation publique n'est prévue dans le secteur de Masson-Angers. Le conseiller municipal du district, Marc Carrière, ne comprend pas cette décision, d'autant plus que la piscine Jack-Eyamie y sera fermée pour une deuxième année d'affilée en raison d'un bris.

C'est ici qu'il y a un bris [...] J'ai souligné que, à mon sens, c'est une erreur. Maintenant, j'ai fait des démarches pour qu'on puisse avoir une consultation publique ici, sans succès jusqu'à maintenant , fait-il valoir.

M. Carrière invite tout de même ses citoyens à se déplacer en grand nombre à la consultation qui aura lieu au Complexe communautaire et culturel de Buckingham, le 10 juin prochain.

La version finale du Plan de l'offre en infrastructures aquatiques de Gatineau est prévue seulement pour l'automne 2020. La fermeture de la piscine Jack-Eyamie pourrait donc durer encore deux années.

Cette piscine, selon le rapport des experts qui avaient fait l'analyse de nos piscines, était supposée rester , affirme M. Carrière, en citant notamment l'investissement effectué dans le chalet de service du parc, l'achalandage élevé et les nombreux sports pratiqués aux alentours. Selon lui, il n'est pas question de remplacer la piscine par des jeux d'eau.

Les piscines extérieures valorisées au centre-ville

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, abonde dans le même sens que M. Carrière, qualifiant les piscines extérieures de lieux de rassemblement et de rafraîchissement.

Une piscine publique, surtout dans des milieux défavorisés ou dans des milieux où il n'y a pas beaucoup de piscines privées, c'est un élément de qualité de vie avant même d'être une piscine. Cédric Tessier, conseiller municipal du district de Hull-Wright

Selon lui, 80 % des résidents de son district sont des locataires qui n'ont donc pas le loisir d'installer une piscine privée. Il souligne également qu'il y a 25 fois moins de piscines privées au centre-ville qu'ailleurs à Gatineau.

La plupart des résidents au centre-ville n'en ont pas de cour arrière, ne peuvent pas en avoir des piscines, donc si on enlève en plus la piscine publique, il n'y a plus vraiment de moyens pour se rafraîchir et les adultes n'iront pas dans les jeux d'eau , estime M. Tessier.

Les consultations publiques ont avant tout pour but de procéder à la « hiérarchisation » des besoins en matière d'activités aquatiques. Le conseil municipal aura éventuellement des choix à faire en fonction de son budget.

Avec les informations de Nathalie Tremblay