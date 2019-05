Les feux menacent une autre municipalité dans le nord de l’Alberta

L’alerte provinciale a été déclenchée tard, dimanche soir, pour avertir les habitants de Trout Lake et la Première Nation de Peerless Trout de se tenir prêts à évacuer la zone.

« Le feu n’a pas vraiment grossi pendant la nuit, mais le vent a soufflé en direction nord et l’a poussé vers les communautés », explique Travis Fairweather, un porte-parole d’Alberta Wildfire.

Au sol comme dans les airs, les pompiers, les équipes d'urgence avec des avions-citernes, des hélicoptères et des bulldozers essaient de dompter ce feu incontrôlable qui couvre actuellement 300 hectares de forêt boréale.

À en croire les prévisions météorologiques, ils ne sont pas au bout de leur peine : un passage de front froid attendu dans la journée de lundi fera souffler un vent sec qui risque d’amplifier l’intensité de l’incendie.

« On ne veut pas qu’un autre gros feu se déclenche. Nous faisons donc le maximum pour intervenir dès que possible lorsqu’un nouvel incendie se déclare », poursuit M. Fairweather.

La météo suivie de près

Vent et sécheresse continuent aussi d'être les ingrédients du cocktail météorologique qui alimente l’imposant brasier qui flambe encore dans le secteur de Chuckegg Creek, dans le nord de l’Alberta.

La municipalité de High Level est pour l’instant épargnée. Mai plus de 1000 km2 de terrain sont partis en fumée dans cette région.

« Nous suivons la météo de près aujourd’hui encore, explique M. Fairweather. Le vent devrait changer de direction [lundi, dans l’après-midi], ce qui nous aiderait [à combattre les flammes], mais on s’attend aussi à de fortes chaleurs et peu d’humidité, ce qui pourrait évidemment amplifier le feu. »

Les pompiers ont passé des jours à mettre en place une zone de coupe-feu autour de la ville pour freiner la progression des flammes dans l’éventualité où le vent changerait de direction.

Toutefois, cette parade ne peut rien contre les braises.

« Elles peuvent voler sur une grande distance », rappelle M. Fairweather. « Nous les avons vues parcourir plus d’un kilomètre, comme lors des feux de Fort McMurray, il y a quelques années. Elles peuvent atterrir dans un autre secteur de la forêt, et se remettre à brûler de plus belle. »

Le feu de Chuckegg Creek est un des six feux actifs non maîtrisés en Alberta.