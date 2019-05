Le Canada fait un autre pas vers la ratification du nouvel ALENA

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a présenté à la Chambre des communes ce qu'on appelle une « motion de voies et moyens », qui ouvre la voie à la présentation officielle d'un projet de loi.

Cette motion de voies et moyens est une étape nécessaire parce qu'elle porte sur certaines mesures fiscales et financières dont il faut tenir compte dans le cadre de l'accord commercial révisé entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

« Maintenant que les tarifs ont été levés, notre gouvernement a l’intention d’aller de l’avant avec la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain. Dans la mesure du possible, nous voulons aller de pair avec les États-Unis pour la ratification », a déclaré la ministre devant les journalistes.

Mme Freeland a ajouté qu'elle rencontrera bientôt ses collègues du Cabinet pour les tenir au courant des projets de législation nécessaires à la ratification de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le nouveau pacte commercial continental signé en novembre.

Le 17 mai, les États-Unis et leurs voisins du nord et du sud ont conclu des ententes pour lever les tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada et du Mexique, éliminant ainsi un obstacle majeur à l'approbation législative du nouvel accord de libre-échange.

Le même jour, M. Pence a indiqué qu'il allait se rendre au Canada le 30 mai afin de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau pour discuter de l'avancement de la ratification de l'ACEUM.