Il trouve plus de 300 trèfles à quatre feuilles en un mois

Un résident du village d'Agassiz en Colombie-Britannique, Walt Hardinge, pourrait bien être la personne la plus chanceuse de la province. Il affirme avoir découvert plus de 300 trèfles à quatre feuilles au cours du dernier mois.

Walt Hardinge dit en avoir trouvé 42 en une seule journée et ajoute que certains trèfles avaient cinq feuilles, six feuilles et même huit feuilles.

Egan Davis, professeur au programme de formation en horticulture de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que même si la trouvaille est intéressante, elle ne le surprend pas outre mesure.

Il n’est pas en mesure de dire quel pourcentage de trèfles ont plus de trois feuilles, mais estime qu’ils sont moins rares qu’on ne le croit.

Walt Hardinge dit avoir gardé onze trèfles porte-bonheur pour lui-même et avoir partagé le reste avec sa famille, ses amis et des étrangers. Photo : Offert par Walt Hardinge

Plus vous passez du temps à observer un champ de trèfles, plus les chances sont élevées que vous trouviez des anomalies dans l’espèce. Egan Davis, professeur au programme de formation en horticulture de l’Université de la Colombie-Britannique

Inspiré par la devise donner au suivant , Walt Hardinge dit avoir gardé 11 trèfles porte-bonheur pour lui-même et avoir partagé le reste avec sa famille, ses amis et des étrangers.

Avec les informations de CBC News