Les Huskies de Rouyn-Noranda accueillis en héros

Victorieux, ils ont traversé la foule et serré quelques mains. Le capitaine des Huskies, Rafaël Harvey-Pinard, était ému de l'accueil des partisans ce midi.

C'est vraiment incroyable, on le sait qu'on a les meilleurs partisans et ils le prouvent encore. On est content de ramener cette coupe-là pour la ville, pour l'organisation. On est vraiment fier , lance-t-il.

Le joueur Joël Teasdale a pour sa part mis la main sur le trophée Stafford Smythe, remis au joueur par excellence du tournoi. Il n'en revenait pas de la fidélité des partisans.

Il y en a qui sont venus à Halifax, on les entendait dans les estrades, ça nous donnait une petite poussée de plus. D'arriver ici et de voir tous ces partisans ici nous attendre, c'est vraiment incroyable, il n'y a pas de mots pour décrire ça , a-t-il déclaré.

Les pompiers de Rouyn-Noranda ont fait une haie d'honneur à l'avion qui transportait les Huskies. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, était aussi sur place pour accueillir les joueurs.

On sait qu'on avait beaucoup de talent chez nous, mais là, encore plus. On vient de concrétiser notre expertise en hockey. On a des entraîneurs extraordinaires, d'ailleurs Mario Pouliot qui a remporté le prix [d'entraîneur de l'année dans la LCH]. Pour la Ville de Rouyn-Noranda, c'est des retombées médiatiques importantes, c'est bien sûr. On fait parler de nous pour des belles choses , avance-t-elle.

L'entraîneur-chef et directeur général des Huskies, Mario Pouliot, revenait à Rouyn-Noranda avec sa deuxième Coupe Memorial en autant de saisons, lui qui l'a soulevée l'an dernier avec le Titan d'Acadie-Bathurst. L'accueil des partisans rouynorandiens lui a fait chaud au coeur.

Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Emily Blais

C'est réellement plaisant, on est privilégié de vivre ça. Je pense que nos fans, c'est une grosse clé dans nos succès. Ils ont toujours été derrière nous, ils nous ont donné énormément d'énergie. D'arriver encore ici, qu'il fasse beau, avec les deux coupes, c'est de quoi de spécial , a-t-il témoigné.

Les Huskies défileront dans les rues de Rouyn-Noranda, mardi, avec la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Le défilé débutera à 17h15 dans le stationnement de l'école La Source en direction de la Place de la Citoyenneté et de la Coopération.