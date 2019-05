Les parents d'un joueur des Blues de St. Louis suivent son parcours pendant les séries éliminatoires

Les parents du défenseur des Blues de Saint Louis, Joel Edmundson, ont connu un mois incroyable. Ils ont quitté leur domicile à Brandon au Manitoba pour assister à presque tous les matchs de Saint Louis lors des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH). Alors que les Blues s'apprêtent à affronter les Bruins de Boston en grande finale de la Coupe Stanley, Bob et Lois Edmundson promettent de ne rien manquer.

« La ville est en effervescence, affirme la mère du colosse de 1 m 93 et 98 kilos. Partout où vous allez, les gens hurlent et jouent la chanson Gloria de Laura Branigan. […] C'est un environnement génial et les gens sont très heureux. »

Saint Louis n'a jamais remporté la coupe Stanley et ne s'est pas qualifié pour la finale depuis 1970. Cette année-là, les Blues ont été battus en quatre parties par les Bruins.

Joël Edmundson en est à sa quatrième saison dans la LNH avec les Blues, mais il patine et joue au hockey depuis sa tendre enfance. Il a eu son premier bâton de hockey à l'âge de deux ans. Il a été inspiré par son frère aîné, raconte Mme Edmundson.

« Il voulait suivre son frère.[…] Il voulait faire ce que son frère faisait », raconte Mme Edmundson.

Lois et Bob Edmundson sont sur la route avec l'équipe depuis le 23 avril et ont parcouru les États-Unis pour voir les matchs des Blues.

Joel Edmundson (6) a eu son premier bâton de hockey à l'âge de deux ans. Il a été inspiré par son frère aîné. Photo : Associated Press / Jeff Roberson

« On est allé à Dallas, à San Jose, affirme M. Edmundson. On a vu les matchs à Saint Louis, à l'exception d'un match contre Winnipeg. C’est une expérience qu'on n'aurait jamais imaginée ».

Bob Edmundson avoue avoir imaginé son fils hisser la coupe Stanley au-dessus de sa tête, mais il reconnaît tout le travail qu'il lui reste à parcourir pour y parvenir.

« Vous devez jouer un match à la fois et Boston sera un défi de taille », ajoute le père du défenseur.

Le premier affrontement de la finale de la Coupe Stanley aura lieu lundi à 19 h, heure avancée du Centre.