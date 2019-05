8 nouvelles amendes pour la course à la direction du Parti conservateur uni

Cameron Davies, qui était le responsable des communications de la campagne de Jeff Callaway, devra payer 12 000 $ pour avoir fourni de l'argent à diverses personnes qui ont ensuite retourné ces fonds en dons à la campagne de Jeff Callaway.

Cameron Davies a précédemment été condamné à une amende de 15 000 $ par le commissaire aux élections, qui dit qu’au total plus de 33 500 $ ont été versés à la campagne de Jeff Callaway par le biais de Cameron Davies qui a utilisé des prête-noms.

Energize Alberta Corp.

Lenore Eaton, l’ancienne trésorière et directrice des finances de Jeff Callaway a également été condamnée à payer une amende de 5 000 $ pour avoir « sciemment fait de fausses déclarations sur les états financiers de la campagne » et avoir omis de déclarer un don illégal de 7 600 $ d’Energize Alberta Corp, une entreprise dont elle était la directrice financière.

Le commissaire aux élections a déjà conclut que cette société, contrôlée par l'homme d'affaires de Calgary Robyn Lore, a fait un don de 60 000 $ à la campagne Jeff Callaway par l’entremise de Cameron Davies.

CBC/Radio-Canada a obtenu des documents qui montrent que Jeff Callaway a mené une « campagne kamikaze », c’est-à-dire qu’il s’est lancé dans la course à la direction du Parti conservateur uni, en 2017, dans le seul but de nuire à Brian Jean, au profit de Jason Kenney, maintenant premier ministre de l'Alberta.

Jason Kenney et Jeff Callaway ont nié toute collaboration dans une telle campagne.

Le NPD promet de talonner le PCU

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n'a pas tardé à réagir aux nouvelles amendes.

« Jason Kenney et le PCU manquent à leurs obligations envers les Albertains en ne rendant pas de comptes sur leur implication dans ce scandale qui dépasse maintenant les 71 000 $. Ce silence est inacceptable. Les Albertains peuvent compter sur le caucus néo-démocrate pour faire pression et obtenir de vraies réponses et une plus grande responsabilité de la part du PCU par rapport à cet énorme scandale qui se poursuit », a indiqué la porte-parole du parti et députée Heather Sweet dans un communiqué.