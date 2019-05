L'intelligence énergétique au cégep de Sept-Îles

Pour illustrer ce qu’est l’intelligence énergétique, le directeur de la recherche et de l’innovation du Cégep de Sept-Îles, Hussein Ibrahim, donne l’exemple d’un système centralisé de chauffage résidentiel. Le système permet de programmer et d’ajuster la température de l’ensemble des pièces de la maison à partir d’un seul appareil.

On a des codes informatiques, qui vont gérer plusieurs systèmes. Dire, par exemple, à quel moment ces systèmes doivent démarrer ou s’arrêter. Hussein Ibrahim, directeur de la recherche et de l’innovation du Cégep de Sept-Îles

Le directeur de la recherche et de l'innovation du Cégep de Sept-Îles, Hussein Ibrahim, lors du lancement d'Inergia. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

D'importants besoins en intelligence énergétique

La création de l’unité de recherche Inergia répond à un important besoin sur la Côte-Nord, affirme Hussein Ibrahim.

L’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) et la Chaire de recherche industrielle sur l'exploitation et la maintenance ferroviaire, qui sont pilotés par le Cégep de Sept-Îles, avaient de plus en plus de mandats reliés à l’intelligence énergétique. Le Cégep a donc décidé de créer une unité de recherche spécialisée dans le domaine.

Sur la Côte-Nord, il y a l’industrie ferroviaire, l’aluminerie Alouette, IOC, ArcelorMittal. Il a beaucoup d’industries énergivores sur la Côte-Nord. Hussein Ibrahim, directeur de la recherche et de l’innovation du Cégep de Sept-Îles

Vue sur l'Aluminerie Alouette à Sept-Îles Photo : Evelyne Côté

Cinq chercheurs, basés à Sept-Îles et Montréal, vont accompagner des entreprises dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Huit étudiants au doctorat et trois à la maîtrise vont aussi accompagner l’équipe d’Inergia. Éventuellement, ces étudiants pourraient devenir des employés permanents de l’unité de recherche, précise Hussein Ibrahim.

Avec l’expertise de l’ITMI et de la chaire de recherche industrielle sur l'exploitation et la maintenance ferroviaire, Inergia a déjà réalisé plusieurs mandats. Selon Hussein Ibrahim, Inergia a notamment trouvé des solutions pour réduire la consommation de diesel dans les locomotives pour une entreprise ferroviaire. Les chercheurs ont aussi adapté des panneaux solaires pour les climats nordiques et optimisé l’utilisation des énergies renouvelables pour un camp minier isolé. On a aussi transformé une maison en maison intelligente, tout en prenant en considération les véhicules électriques , ajoute Hussein Ibrahim.

Un train chargé de fer de la minière IOC Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Même si Inergia est désormais une unité de recherche à part entière, elle continuera d’évoluer en synergie avec l’ITMI et la Chaire de recherche industrielle sur l'exploitation et la maintenance ferroviaire.

Par exemple, si l’ITMI a besoin d’un spécialiste en intelligence artificielle, cette ressource existe déjà à Inergia donc on n’a pas besoin d’en embaucher une autre, explique Hussein Ibrahim. On sollicite directement la ressource d’Inergia.

Inergia profitera aussi de l’expertise du Centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI), qui œuvre également au Cégep de Sept-Îles. Le Centre accompagnera notamment Inergia pour maximiser l’exploitation de ses innovations et pour obtenir des brevets.