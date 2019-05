La prudence est de mise, même s’il y a moins de moustiques

Même si le temps chaud et sec réduit la présence de moustiques cette année à Regina, c'est aussi dans ces conditions météorologiques que les moustiques porteurs du virus du Nil occidental piquent les humains. Il faut donc continuer d'appliquer une protection contre les moustiques nuisibles, affirme l'entomologiste Taz Stuart.

La Ville de Regina compte 12 pièges à moustiques.

Seulement deux moustiques ont été capturés dans les trois dernières semaines.

Le faible niveau de précipitation serait directement lié à la faible présence de moustiques à Regina.

Lorsqu’il fait chaud et humide, il y a beaucoup de moustiques. Lorsqu’il fait chaud et sec, il n'y a pas beaucoup de moustiques , souligne l'entomologiste Taz Stuart.

Les moustiques aiment vivre dans des conditions chaudes et les moustiques porteurs de maladies aiment piquer les humains dans des conditions sèches. Photo : Gouvernement de la Saskatchewan

Taz Stuart rappelle toutefois l'importance de se protéger contre les moustiques nuisibles et potentiellement porteurs de maladies.

En effet, les moustiques porteurs du virus du Nil occidental piquent les êtres humains dans des conditions sèches. Les moustiques porteurs de la maladie, Culex tarsalis, étaient plus nombreux l'an dernier et constituaient une proportion importante de la population de moustiques en juillet et août , selon la province.

Propagation au nord de la Saskatchewan

Pour la première fois, le virus du Nil occidental a été détecté en 2018 à Prince Albert, ce qui laisse présager un élargissement de l'aire de répartition de l'espèce Culex tarsalis en Saskatchewan , affirme le gouvernement provincial.

Un changement des conditions climatiques au nord de la province pourrait expliquer la situation, dit la météorologue d’Environnement Canada Terri Lang.

Selon elle, cette région a connu plus de pluie que de neige.

D’ailleurs, en 2018, on observait davantage de moustiques dans le sud de la Saskatchewan que dans les années précédentes.

Maintien des conditions sèches

Les deux dernières années ont été particulièrement sèches, constate Terri Lang.

Ce graphique montre un déficit d'humidité important en Saskatchewan au cours des deux dernières années, au 30 avril 2019. Photo : Agriculture et Agroalimentaire Canada

La plupart des endroits ont un manque d'humidité assez important , mentionne-t-elle.

Les deux dernières années sont en quelque sorte un microcosme de ce qui risque de se passer à long terme; la température moyenne ayant augmenté d'environ 1,7 °C depuis 1948 au Canada.

Ce réchauffement a été plus intense dans l'Arctique et dans les Prairies, souligne Terri Lang.

Le réchauffement le plus important s'est produit durant les mois d'hiver. Lorsqu'il fait chaud plus tôt en hiver, cela signifie que la neige fond plus tôt.

La moyenne des précipitations sur 30 ans dans la région de Regina est d'environ 95,2 mm.

Jusqu'à présent, les précipitations s’élèvent à 23,8 mm cette année, comparativement à 51,5 mm en 2018 et 31,5 mm en 2017.

La situation n’est pas unique à Regina. Les régions de Saskatoon, de Swift Current et les secteurs avoisinants ont également une humidité inférieure à la moyenne des 30 dernières années.