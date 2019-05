Trump perd en influence sur Twitter

L'outil de communication le plus puissant du président américain n'a plus autant de souffle qu'auparavant. Le taux d'interaction Twitter – une mesure pour évaluer l'influence d'un compte en fonction de son nombre d'abonnés et de tweets – de Trump a fortement diminué depuis le début de l'année 2017.

« Les attaques du président sont si redondantes qu'elles ne choquent plus personne », affirme Daniel Dale, rédacteur en chef du Toronto Star à Washington.

Le rythme de publication de Donald Trump a augmenté depuis le début de sa présidence. Alors qu'il a publié en moyenne 157 gazouillis par mois pendant les six premiers mois de sa présidence, il a diffusé en moyenne 284 tweets par mois au cours des six derniers mois.

Malgré son plus faible taux d'interaction, le compte Twitter personnel du président américain continue de gagner des abonnés. Au cours des six derniers mois, le nombre d'abonnés du dirigeant le plus suivi sur Twitter a ainsi connu une hausse de 110 %.