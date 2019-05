Louis-José Houde animera le Gala de l'ADISQ pour la 14e fois

L'ADISQ et son animateur Louis-José Houde vivent une histoire d'amour sans anicroche depuis 14 ans. En effet, l'humoriste sera de nouveau à la barre du Gala, qui sera diffusé le 27 octobre prochain sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

« Quatorze ans, c'est l'année de la puberté. On verra enfin le son de ma voix adulte. Peut-être. J'ai commencé à écrire quelques blagues. Il n'y en a pas encore de bonnes, mais ça va venir », souligne l'animateur dans une vidéo pour transmettre cette annonce.

On apprend aussi que 211 albums ont été recensés, soit 40 de plus que l’an passé, ainsi que 73 spectacles et 74 vidéoclips qui seront en compétition pour obtenir l'une des nominations dans les différentes catégories.

L'an dernier, Mario Pelchat avait lancé une controverse le lendemain du gala en soulignant que Guylaine Tanguay aurait dû gagner le Félix de l'interprète féminine de l'année. Cette dernière avait aussi fait part de sa déception. Mario Pelchat avait également critiqué l'attitude d'Hubert Lenoir.

Le 41e Gala de l’ADISQ se déroulera à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le dimanche 27 octobre à 20 h.