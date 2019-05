Montréal donne le coup d’envoi de son grand REV, le Réseau vélo express

« On va accélérer la cadence, on change de paradigme », a indiqué Mme Plante, alors qu’elle dévoilait les cinq premiers tronçons cyclistes qui seront aménagés à partir de cette année, sur les 17 que comptera éventuellement le REV.

Pour le moment, les travaux vont débuter sur cinq axes, à savoir Lajeunesse – Saint-Denis, Viger, Souligny, Peel et Bellechasse, et devraient être complétés d’ici 2021. Par la suite, un ou deux axes seront ajoutés au réseau par année.

À terme, ce sont plus de 184 km de pistes cyclables que la Ville entend construire, améliorer ou sécuriser.

« Ce qu’on veut, c’est une colonne vertébrale du réseau cyclable qui va être une véritable bouffée d’air frais pour tous ceux qui se déplacent à Montréal », a dit Mme Plante, qui espère à la fois « désengorger » le réseau actuel tout en convertissant de plus en plus de citoyens à la mobilité active.

Le réseau, espère Mme Plante, attirera « ceux qui, jusqu’à maintenant, ne se sentaient pas en sécurité et hésitaient à aller travailler en vélo, ou amener les enfants la garderie, ou de laisser leur plus jeunes aller à l’école en vélo. »

Cinq tronçons, pour commencer

Les cinq premiers tronçons annoncés lundi matin vont s'ajouter au réseau cyclable déjà existant. Photo : Radio-Canada

Le plus grand de ces axes offrira une option de plus pour les utilisateurs qui se déplacent du nord au sud. L’axe Lajeunesse – Saint-Denis, d’une longueur de 10 km, reliera le boulevard Gouin au boulevard Maisonneuve. Il sera accessible progressivement à partir de 2020.

Cette piste cyclable contribuera, espère la mairesse, à « enlever de la pression » sur la ligne de métro orange, « qui est à pleine capacité », dit-elle. « Les gens auront envie de prendre leur vélo pour se rendre au travail ou pour faire leurs courses », ajoute Mme Plante, puisque la piste sera plus sécuritaire.

Cet aménagement s’ajoute à la série de mesures annoncée la semaine dernière par la Ville pour alléger la fréquentation de la ligne de métro orange. « Toute est dans toute, dit Mme Plante. Quand on réfléchit à des liens cyclables, on pense aussi au transport collectif. »

Le centre-ville sera desservi par un nouvel axe partant de Saint-Henri et se rendant à Berri et passant par le marché Atwater, le Vieux-Montréal et le Quartier des spectacles. Il fera 7,6 km de long. La Ville profitera des travaux de réaménagement du Square Viger pour y ajouter un segment de la piste cyclable.

Un nouveau lien dans l’est de la ville, de 5,3 km, permettra aux résidents de Tétreaultville de rejoindre le lien qui existe déjà sur Notre-Dame en passant par la rue Souligny.

« Il va permettre de palier à un manque important d’infrastructures cyclables dans ce secteur », traversé par des autoroutes et des voies rapides, a indiqué Mme Plante. « Il était temps ».

En plein centre-ville, un petit tronçon de 2,1 km reliera le boulevard de Maisonneuve au Vieux-Port en passant sur la rue Peel.

Enfin, Rosemont verra, avec l’aménagement sur la rue de Bellechasse d’une piste de 6,2 km, un nouveau lien est-ouest reliant des bibliothèques, le Collège de Rosemont et l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Plus de détails à venir