Les Raptors se préparent à leur première finale de la NBA

Après leur victoire de samedi soir, les joueurs et le personnel d’entraînement ont eu droit à une journée de repos dimanche.

La formation était de retour au travail lundi matin.

L’équipe torontoise aura un défi de taille pour sa première participation à la finale. Les joueurs devront affronter l’équipe championne des deux dernières années : les Warriors.

On va affronter une équipe qui va mieux jouer et qui va être plus déterminée qu’en saison régulière , indique l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse en point de presse.

L'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, s'est adressé aux médias lundi, en prévision du premier match de la série finale contre les Warriors de Golden State. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Mardi, l’entraîneur fera travailler ses joueurs sur leur offensive principalement.

Les Warriors s’apprêtent à entamer leur cinquième finale consécutive de la NBA.

On doit être discipliné dans notre défensive , a pour sa part indiqué le joueur Marc Gasol.

Une première

Alors que les Raptors s’apprêtent à participer à la première finale de l’histoire de leur organisation, peu de joueurs de l’alignement ont connu une série finale de la NBA.

Le vétéran Danny Green dit être conscient de l’importance de son rôle dans un moment comme celui-ci.

En tant que vétéran, tu dois comprendre qu’il ne faut pas être trop critique envers soi-même et rester positif , soutient-il.

On a l’occasion d’écrire une page d’histoire. C’est nouveau pour plusieurs de nos joueurs, mais on est excités. Danny Green

Si les amateurs canadiens de basketball ont été déchaînés au cours des derniers jours, plusieurs joueurs disent ne pas ressentir une pression accrue pour la victoire.

C’est du basketball, il n’y a pas de pression, c’est seulement du plaisir , croit le joueur étoile Kyle Lowry.

Le joueur Danny Green a bon espoir que son équipe remporte le premier match contre les Warriors. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Retour au jeu de OG Anunoby

Lors de la conférence de presse, l’entraîneur Nick Nurse a aussi confirmé que le joueur OG Anunoby pourrait revenir au jeu dans environ 10 jours .

Le joueur est en congé depuis qu’il a subi une appendicectomie avant les séries éliminatoires.

OG Anuanoby pourrait donc effectuer un retour au jeu lors du troisième ou quatrième match de la série.

Rappelons que les Raptors ont éliminé les Bucks de Milwaukee en six matchs grâce à une victoire de 100-94, samedi soir, à domicile.

Les Warriors eux, ont remporté leurs quatre matchs contre les Trail Blazers de Portland.

La première rencontre entre les Raptors et les Warriors se déroulera jeudi à l’aréna Scotiabank, dès 21 h.