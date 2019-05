Éole en musique fête son 10e anniversaire

Au programme de la première soirée du festival, un hommage à Metallica avec Alcoholica, Grimskunk et Dekorum. Sylvain Cossette, Travis Cormier et Filacoustik. La journée du samedi sera dédiée à la famille avec un atelier de ballons, de la danse, de la musique et du maquillage. La soirée se déroulera avec DJ Éric Levasseur, Marco Calliari et elle se clôturera avec une prestation des Cowboys fringants.

Le spécial pour le 10e anniversaire, c'était de ne pas augmenter le prix, d'aller chercher une qualité de programmation, un peu plus élevée, et d'en faire un succès , Sébastien Noël, président Éole en musique

Selon M. Noël, le festival aura une influence positive sur la ville de Matane et sur le tourisme. Le comité prévoit accueillir des visiteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Les billets, à 25 $, sont disponibles dans plus de 20 points de vente.

Le budget pour la programmation de cette année s'élève à 350 000 mille dollars, 100 000 mille dollars de plus que l'année dernière.