Desjardins permet le déploiement de 4 projets en Abitibi-Témiscamingue

Le projet Mobile A-T mené par le GIRAT reçoit un montant de 250 000 $ pour l'ajout de 32 sites cellulaire en Abitibi-Témiscamingue et dans la réserve faunique La Vérendrye.

L'UQAT se voit octroyer 200 000 $ pour la mise sur pied d'un laboratoire qui offrira un service d'analyses au centre de recherche de Notre-Dame-du-Nord.

C'est attendu autant du côté ontarien que québécois. C'est un service où les agriculteurs sont actuellement desservis par Toronto du côté ontarien et St-Hyacinthe pour le côté québécois. Alors c'est un temps précieux qu'on va pouvoir éviter en faisant des analyses de proximité , affirme la secrétaire générale de l'UQAT, Martine Rioux.

Un chimiste devrait être embauché sous peu à la Station de recherche en agroalimentaire de Notre-Dame-du-Nord.

Pour la jeunesse

Le projet AT-traction des Carrefours jeunesse emploi reçoit 105 000 $. Déjà implanté dans les Carrefours jeunesse emploi, le projet AT-traction vise à offrir des séjours exploratoires à l'ensemble de la population, peu importe l'âge des personnes.

C'est ce qui nous permet d'avoir des agents pour faire de l'attraction dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est un projet qui a attiré l'attention, car on doit redoubler d'efforts. Depuis 20 ans, les Carrefours jeunesse emploi disposent d'une ressource qui s'appelle Place aux jeunes à laquelle on rencontrait certaines limites par rapport à l'âge. Là on peut aller, à tous âges, faire du recrutement avec notre projet AT-traction , explique la directrice générale du Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue, Hélène Nickner.

Le Mouvement Desjardins a procédé à cette annonce le lundi 27 mai, à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Finalement, les locaux des jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue reçoivent un montant de 100 000 $. Cette somme permettra aux organismes de se doter d'outils de formation pour les jeunes en milieux ruraux.

Les jeunes souhaitent aussi devenir plus actifs dans leur milieu par l'entremise d'actions bénévoles.

Partout en Abitibi-Témiscamingue, il va y avoir des brigades jeunes en milieu rural. On parle de 36 locaux de jeunes en Abitibi-Témiscamingue. Donc il va y avoir 72 actions par année de faites dans l'ensemble de la région où les jeunes vont s'investir , raconte la coordonnatrice de la Maison des jeunes du Témiscamingue, Céline Robert.

Le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Cette somme provient du Fonds de 100 millions de dollars du Mouvement Desjardins, qui a consenti depuis 2016 plus de 1 million de dollars à huit projets en Abitibi-Témiscamingue.