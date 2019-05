Patricia Gauthier quitte la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS en confiance

C'est avec beaucoup d'émotion, de fébrilité, naturellement après 45 ans, mais avec beaucoup de sérénité parce que j'ai bien préparé l'organisation à ce départ , a-t-elle dit en entrevue au Téléjournal Estrie.

Mme Gauthier est à la tête de l'organisation estrienne depuis 2015, mais elle cumule 45 ans de service dans le réseau de la santé. Il ne fait aucun doute pour elle qu'elle laisse une organisation qui est sur les rails, une organisation qui a évolué depuis quatre ans et qui est prête à faire face à des défis .

Elle rappelle que le réseau est passé au travers des années plus compliquées. On a été capable d'être capable de faire cette fusion qui est difficile, mais on a été capable de la réussir quand même, d'avoir les bons gestionnaires au bon endroit. Maintenant qu'on est passé au travers ces moments plus difficiles, l'avenir est devant nous. Je quitte avec beaucoup d'assurance qu'on va poursuivre le bel élan pour offrir la meilleure qualité de soins et services à la population et améliorer nos délais.

Le centre mère-enfant verra le jour

Bien que la construction du centre mère-enfant était l'une de ses priorités, Patricia Gauthier est persuadée qu'il verra le jour. Il y a des circonstances pour chacun des projets. On a travaillé très fort avec ce projet. On venait d'avoir l'Hôtel-Dieu aussi qui était un projet majeur que Sherbrooke a obtenu. On avait tout de suite un autre projet majeur. Peut-être que d'autres régions avaient moins de ce genre de projets. Je suis convaincue qu'on va réaliser un très beau projet pour le centre mère-enfant-urgence à Fleurimont.

Mme Gauthier ajoute qu'elle a annoncé son départ une fois que le projet « a été ré-enligné par le nouveau gouvernement ». L'échéancier va vraiment s'améliorer. Je ne suis pas inquiète. On n'a pas voulu que ce soit un projet de moins grande envergure.

Le drame de Granby, un levier pour la société

L'histoire de la fillette décédée à Granby au début du mois de mai a grandement attristé Patricia Gauthier, mais elle soutient que déjà, on était en action dans le dossier de l'amélioration des délais. On intensifie nos actions. On va collaborer à toutes les enquêtes. C'est un levier important dans notre société de réfléchir à nouveau à ce qu'on souhaite pour la meilleure protection de nos jeunes.

Son seul projet de retraite est de prendre soin d’elle, de se remettre en forme physique et de se dévouer à son nouveau rôle de grand-mère. Je vais prendre six mois pour repos pour déconnecter. Je vais prendre soin de ma santé et de ma famille. Si je peux aider, à l'occasion, ça me fera plaisir.