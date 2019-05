Le commissaire de l’Overwatch League quitte Blizzard pour Epic Games

C’est Nate Nanzer lui-même qui a annoncé la nouvelle vendredi, sur Twitter (Nouvelle fenêtre) .

« Cette décision a été la plus difficile de ma vie, parce qu’elle signifie que je ne pourrai plus travailler avec les meilleurs employés, joueurs, équipes, propriétaires, partenaires et amateurs de l’industrie des sports électroniques, a expliqué M. Nanzer. [...] J’ai adoré être le visage de [la ligue d'Overwatch], mais beaucoup de personnes surestiment mon rôle dans le succès de cette ligue. »

Pete Vlastelica, qui était PDG des ligues de sports électroniques d’Activision Blizzard, a été nommé commissaire de la ligue d'Overwatch en remplacement de Nate Nanzer.

M. Nanzer était l’un des cofondateurs de la ligue d'Overwatch. C’est lui qui avait présenté l’idée initiale de cette ligue de jeux vidéo professionnelle à l’un des responsables d’Overwatch, en 2015.

D'Overwatch à Fortnite

Nate Nanzer n’a pas initialement révélé quels étaient ses plans pour la suite de sa carrière, mais ESPN a rapporté peu de temps après qu’il se joindra à Epic Games.

« Nous sommes excités d’accueillir Nate dans l’équipe d’Epic Games, avec laquelle il travaillera sur le volet compétitif de Fortnite », a indiqué le studio américain.

Fortnite est l’un des jeux vidéo les plus populaires des dernières années et sa scène compétitive est parmi les plus importantes au monde. Epic Games a par ailleurs récemment acquis Psyonix, le studio derrière Rocket League, un autre important jeu vidéo sur la scène compétitive.