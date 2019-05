Maternelle 4 ans : le ministre Roberge déterminé à tenir tête aux « groupes de pression »

En entrevue à Radio-Canada lundi, il a assuré qu'il va attentivement écouter les recommandations qui lui seront faites pour ce projet, qui doit à terme coûter de 400 à 700 millions de dollars par année aux contribuables, soit beaucoup plus que ce qui avait été annoncé en campagne électorale. Il n'a toutefois pas donné signe qu'il est prêt à y apporter d'importantes modifications.

On va écouter ce que tout le monde a à nous dire pour mieux réussir cette implantation. Mais on le fait pour les enfants. On est convaincus que c’est la meilleure chose à faire d’agir tôt et d’investir dans nos enfants. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

Le ministre Roberge s’est montré ravi que divers groupes plaident qu’il est « urgent de commencer la préscolarisation de nos enfants dès l’âge de 4 ans » dans une lettre ouverte publiée lundi dans le quotidien La Presse, au motif que les écoles peuvent offrir plus de services professionnels aux enfants en difficulté.

Au nombre des signataires de la lettre se trouvent les dirigeants de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles, de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, de l’Institut des troubles d’apprentissage, de l’Institut du développement de l’enfant et de la famille et de l’Association des orthopédagogues du Québec, et quelques professeurs d’université.

« On dit souvent qu’il y a des gens qui s’y opposent. Mais ce sont souvent des groupes de pression qui ont intérêt à s’y opposer », a commenté le ministre à ce sujet, sans nommer directement les syndicats ou des groupes représentant les services de garde. Les partis d'opposition critiquent aussi unanimement le projet de loi 5.

Il y en a qui sont peu nombreux, très bruyants, qui occupent l’espace public. Ça ne veut pas dire qu’ils ont raison. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

Le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-Francois Roberge, à l'Assemblée nationale, le 4 décembre. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ni trop cher, ni trop rapide, assure le ministre

Interrogé sur les principales doléances des opposants au projet de loi, Jean-François Roberge s’est appliqué, tant à Gravel le matin qu'à RDI matin, à minimiser plusieurs des arguments qu’ils mettent de l’avant.

Trop cher, le projet de la CAQ? « Il n’y a pas de meilleure place pour placer son argent » qu'en éducation, a rétorqué le ministre.

Trop rapide? « Ce n’est pas vrai […]. L’an 1 de cette implantation sur 5 ans commence en septembre prochain. Et on commence assez tranquillement cette année avec 250 classes supplémentaires. » Qui plus est, l'expérience ontarienne a montré qu’il est « tout à fait raisonnable » d’implanter un tel réseau en cinq ans.

Trop peu de locaux disponibles? « Au-delà de ces classes qu’on ouvre en septembre, un recensement des locaux disponibles à la grandeur du Québec nous montre qu’il reste 709 classes libres. Des locaux vides dans nos classes primaires qu’on a chauffés pour rien tout l’hiver et qui seraient disponibles sans qu’on ait à investir pour les construire », dit M. Roberge.

Le ministre dit toutefois être conscient que la pénurie de locaux est plus criante à Montréal. « Il va falloir rénover, construire, agrandir » dans la métropole, a-t-il dit, en assurant que cela se fera « en respectant le rythme du réseau ».

Je pense qu’on va bien respecter la capacité du système à s’installer. On va le faire dans l’ordre, sans brusquer qui que ce soit. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

Jean-François Roberge reconnaît cependant sans détour que la pénurie d’enseignants, aussi évoquée par les critiques du projet de loi, est un réel problème dans « plusieurs régions ».

Il dit vouloir y faire face de « plusieurs façons », notamment en favorisant la reconnaissance de diplômes de nouveaux arrivants ou en trouvant un moyen de convaincre des titulaires de baccalauréat, en arts et en sciences, notamment, à faire le saut vers l’enseignement.

Ne pas se limiter aux milieux défavorisés

À l’heure actuelle, seules les écoles où l’indice de défavorisation se situe entre 8 et 10, sur une échelle de 10, peuvent offrir des classes de maternelle 4 ans. Il y en avait près de 400 lors de la dernière rentrée scolaire.

Le projet de loi de la CAQ vise plutôt à permettre à toutes les écoles, publiques ou privées, d’offrir le service dès l'année 2020-2021, « sans égard au milieu économique » où vivent les enfants.

Leur fréquentation ne sera pas obligatoire, de sorte que les parents pourront continuer d’envoyer leurs enfants dans la garderie de leur choix, ou les garder à la maison.

Le projet de loi ne spécifie pas en toutes lettres à quel moment ces classes devront obligatoirement être offertes, mais le gouvernement insiste pour que tous les enfants aient une place dès la rentrée 2023.

Les travaux parlementaires sur le projet de loi 5 se mettront en branle à 14 h, avec le témoignage de la directrice à la petite enfance au conseil d'administration pour le district 9 de la Ville de New York, Carlyn Rahynes.

Cette dernière a été l'hôte de Jean-François Roberge lors d'une visite dans la métropole américaine au début du mois. À son retour, le ministre avait dit être « convaincu plus que jamais » du bien fondé son projet de loi.

En entrevue lundi matin, le ministre Roberge a donné un avant-goût de son témoignage, en affirmant deux fois plutôt qu'une que les acteurs du milieu new-yorkais étaient « jaloux » que le Québec compte mettre en place son réseau en cinq ans, eux qui ont dû le faire plus rapidement.

L'Association québécoise de la garde scolaire, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance et la Confédération des syndicats nationaux seront aussi entendus aujourd'hui.

Les travaux de la commission de la culture et de l’éducation de l'Assemblée nationale se poursuivront jusqu'à jeudi, et reprendront pour une ultime journée le mardi suivant.