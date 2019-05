Première apparition publique de Labeaume depuis son départ

Le maire a convié les médias à 14 h au Relais d’Espérance, un organisme du quartier Limoilou qui vient en aide à une clientèle majoritairement masculine aux prises avec une problématique d'isolement.

Le prochain BBQ du maire, le 19 juin prochain, doit d'ailleurs servir à amasser des fonds pour cet organisme. Rappelons que les trois derniers BBQ ont été tenus au profit du YWCA de Québec.

Régis Labeaume a également convié les médias à une troisième visite du chantier du Grand Marché, à 15 h.

L’attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin, n’était pas en mesure de dire s’il assistera à la prochaine séance du conseil municipal, lundi prochain.

« Vous lui poserez la question », a indiqué M. Nolin.

Il n’a pas non plus été possible de savoir où en est le maire dans ses traitements.

Avec les informations d’Olivier Lemieux