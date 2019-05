Windsor pourrait devenir un chef de file en matière de transport actif

Le document publié vendredi vise à trouver des solutions pour encourager plus de gens à marcher, à faire du vélo et à utiliser le transport en commun pour se déplacer dans la ville.

Il présente une vision assez claire de ce que nous voulons faire d'ici 20 ans , explique Joshua Haddad, ingénieur des transports de la ville, qui a contribué à l'élaboration du plan.

Selon lui, à l'heure actuelle, seulement 10 % de la population de Windsor utilise un autre mode de transport que la voiture pour se déplacer. On espère que ce chiffre se rapprochera de 25 % d'ici 2041, explique-t-il.

Le rapport met l'accent sur le type d'infrastructures dans lesquelles la ville devrait investir pour aider à soutenir cette transformation, en prévoyant par exemple des pistes cyclables et des chemins entièrement interconnectés à travers toute la ville.

Le rapport décrit les priorités proposées pour le développement du réseau cyclable. Les lignes rouges indiquent les zones hautement prioritaires. Photo : Ville de Windsor

Une vision claire

Le président du comité municipal du cyclisme et conseiller municipal, Kieran McKenzie, se dit satisfait du rapport.

Il y a une vision claire dans le document et un engagement à aller de l'avant pour continuer à faire des investissements. Il y a aussi la reconnaissance du fait que le transport actif offre des avantages économiques, et de bénéfices pour la santé et la communauté , souligne-t-il.

M. Kieran affirme par ailleurs vouloir mener sa propre consultation auprès de la communauté cycliste afin d'obtenir d'autres commentaires sur le document et savoir où il pourrait être amélioré.

Je pense qu'en général, la réaction de la communauté sera positive. Je suis persuadé que le plan lui-même passera assez facilement par le processus du conseil , estime-t-il.

Le plan doit être présenté au conseil municipal pour approbation finale.