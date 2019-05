Odile-Anne Desroches pourra poursuivre ses études universitaires

Odile-Anne Desroches est atteint de la dystrophie musculaire. Elle a besoin de deux types de fauteuils pour se déplacer ainsi que d'un chien d'assistance et de transport adapté.

Elle déplore ne pas avoir accès à une subvention pour adapter son logement en raison de son statut d'étudiante.

Bien que le montant total amassé lors de l'événement ne soit pas encore connu, Odile-Anne Desroches est assurée de recevoir une bourse de 12 000 $ pour les trois prochaines années. Cette somme lui permettra de poursuivre son baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke.

Comme je prévois faire des études sur plusieurs années, ça va me permettre de continuer. J'ai une année de faite et il me reste deux ans à mon baccalauréat. Après, un doctorat, c'est entre quatre et six ans. C'est beaucoup d'années où il faut que je puisse financer mes études. Si jamais je dois changer d'appartement et faire d'autres adaptations, tout ça, c'est des coûts additionnels , explique Odile-Anne Desroches.

L'encan-bénéfice était organisé par la Fondation Gilles Daoust qui cherche à « soutenir la réussite de personnes handicapées ». Odile-Anne Desroches est la première bénéficiaire de cette fondation.