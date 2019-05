Peguis menace d'expulser les consommateurs et les vendeurs de drogues

« Si une personne utilise ou vend des drogues, légales ou non, elle sera expulsée des logements appartenant à la Première Nation et pourra être bannie du territoire de Peguis », lit-on dans une lettre signée par le chef Glenn Hudson et des membres du conseil.

« Ces actions ne seront pas tolérées. La Première Nation Peguis prend des mesures pour mettre fin au trafic de drogue sur la réserve et poursuivra ses efforts pour créer une communauté sans drogues », ajoutent-ils.

Cette initiative a été motivée par une augmentation de l'utilisation de méthamphétamine et d'opioïdes au cours des derniers mois, selon Glenn Hudson.

« Cela va pousser les vendeurs hors de la communauté, ou du moins les avertir, qu'on ne tolère pas cela », affirme-t-il.

M. Hudson dit que le conseil avait déjà des soupçons au sujet de beaucoup de personnes, mais que personne n’a encore été expulsé.

Les consommateurs et les vendeurs de drogues ne seront plus en mesure d'utiliser les services de l'Office du logement de Peguis, qui attribue les logements et aide également à verser des acomptes sur les logements.

La Première Nation de Peguis, situé à environ 190 kilomètres au nord de Winnipeg, compte plus de 10 000 habitants. Elle est la plus grande Première Nation du Manitoba.

Agrandir l’image Glenn Hudson dit que le conseil suspectait déjà bon nombre de personnes, mais que personne n’a encore été expulsé. Photo : Radio-Canada

Glenn Hudson dit que le problème des drogues entraînait des problèmes de santé et de sécurité. Il ajoute que les cambriolages et les vols étaient devenus plus fréquents au cours des derniers mois.

L'année dernière, le chef et le conseil ont adopté une résolution visant à expulser trois résidents qui n'étaient pas membres de la Première Nation et qui vivaient dans la communauté.

« Ces personnes sont des visiteurs chez nous. Si elles décident de résider dans la communauté avec d'autres personnes et si elles continuent de faire le trafic ou la consommation de drogues, on ne peut pas tolérer ça », ajoute-t-il.

Le chef de Peguis ajoute que l’interdiction s'appliquait également aux membres de la Première Nation. Il dit que des services de traitement de la toxicomanie sont offerts aux personnes qui en ont besoin.

« On est disposé à les aider à résoudre ces problèmes et on a eu ces discussions dans le passé. Mais si les gens vont à l'encontre de l'interdiction, on n'a pas d'autre choix », a-t-il dit.