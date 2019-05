C’est parti pour la pêche au saumon sur la rivière Moisie

Une cinquantaine de pêcheurs ont tenté de capturer leur premier saumon pendant le week-end. Dans le secteur de la ZEC de la rivière Moisie, ils peuvent conserver un saumon.

Le secteur Winthrop-Campbell, plus au nord, est également ouvert depuis le 25 mai, mais la remise à l'eau est obligatoire pour le moment. À partir du 1er juin, les pêcheurs pourront conserver leur prise.

Le niveau de l'eau de la rivière Moisie est particulièrement élevé en ce moment, notamment en raison de la fonte tardive de la neige.

À cause de cette crue exceptionnelle , l'arrivée du saumon pourrait être retardée. Par contre, lorsque le niveau de l’eau est élevé, le saumon reste plus longtemps pendant la saison, explique le président de l'Association de protection de la rivière Moisie, Yves Girard.

Quand l'eau est basse, le saumon se dépêche, ils vont plus vite en amont. Quand l'eau est haute, il prend plus son temps. Ça nous permet de le pêcher un peu plus longtemps.

Yves Girard, président de l'Association de protection de la rivière Moisie