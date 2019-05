Le Trip gourmand veut revoir sa façon de présenter la fête

Ce changement aux habitudes sera analysé après le marché public, soit la dernière journée d’activité qui avait lieu dimanche au centre plein air de Sainte-Anne-des-Monts.

La chocolatière Paule Ménard Pelletier, qui fait aussi partie du comité organisateur, cherche la meilleure formule pour faire rayonner les producteurs régionaux. Espérons-le, avec la population locale fera en sorte que ces actions-là qui ont été faites durant le mois de mai portent ses fruits et qu'ils restent toute l'année durant.

Pour la coordonnatrice du Trip gourmand, l’événement de cette année sert de transition.

Déjà, l’initiative de 2019 d’étaler les activités durant le mois de mai semble plaire, selon elle, aux petites entreprises qui désirent participer au Trip gourmand, mais qui doivent composer avec le temps et l'énergie qui sont souvent comptés. Parce que ce n'est pas facile évidemment pour les restaurants d'être ici aujourd'hui. Organiser le festival sur plusieurs jours accommode leur horaire.

Il y a plusieurs commerces qui voudraient être ici sur place au Marché, mais évidemment, ils sont ouverts le dimanche et ils sont un peu à court de personnels. Julie Ruest, coordonnatrice, Trip gourmand

Durant le marché public, neuf entreprises locales qui ont un lien avec la nourriture étaient présentent. Ils étaient aussi nombreux à proposer des ateliers comme l’art de manger du chocolat fin ou d’apprêter des têtes de violon.

Paule Ménard-Pelletier estime que le festival est important pour la communauté. Le Trip gourmand aussi, ça a le but de montrer à la clientèle d'ici que c'est possible de manger local et que, au final, ce n'est pas plus cher que de manger ailleurs et en même temps ça fait travailler les gens d'ici et on redonne directement dans notre communauté.

Durant le mois de mai, Le Trip gourmand a aussi organisé cinq activités. En plus du Marché gourmand de dimanche, les autres activités étaient le Salon des vins et de la gastronomie Fourchette bleue, une soirée Dégustation de vins, fromages et charcuteries fines, un Souper Homard au centre touristique le Sea Skack ainsi que le Rallye gourmand, une activité qui se déroulait tout le mois dans 24 entreprises de la région.

Cette chocolatière explique l'art de déguster un morceau de chocolat fin. Cet atelier fait partie des activités du marché public qui a eu lieu à Sainte-Anne-des-Monts.

Une dizaine de commerçants offrent leurs produits régionaux.