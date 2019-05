Fiat Chrysler présente un projet de fusion avec Renault

« Fiat Chrysler Automobiles a remis aujourd'hui une lettre non engageante au conseil d'administration de groupe Renault proposant un rapprochement dans le cadre d'une fusion qui verrait les actionnaires des deux groupes détenir chacun 50 % du nouvel ensemble », a déclaré le constructeur italo-américain dans un communiqué.

« Une collaboration étendue au travers d'un rapprochement permettrait d'améliorer substantiellement la stratégie d'allocation de capital ainsi que la rapidité du processus de développement de nouveaux produits », a-t-il ajouté.

Renault a confirmé de son côté avoir reçu une proposition de FCA concernant un projet de fusion, qui sera discuté ce lundi matin par son conseil d'administration.

Le projet présenté par FCA prévoit la fusion des deux groupes au sein d'une holding qui serait enregistrée aux Pays-Bas. Après versement d'un dividende exceptionnel de 3,75 milliards de dollars aux actionnaires de FCA, chaque groupe recevrait 50 % de la nouvelle entité en actions nouvelles.

« Le nouvel ensemble [...] serait l'un des leaders mondiaux de technologies dédiées aux véhicules électriques, de marques premium, de SUV, de camions et de véhicules utilitaires, et bénéficierait d’une présence mondiale avec une répartition géographique plus étendue et plus équilibrée que chacun des deux groupes seuls », a ajouté FCA.

Quelque 7,5 milliards de dollars d'économies annuelles sont attendues, qui viendraient s'ajouter aux synergies actuelles de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.