L’Ontario participera au recours collectif contre fabricants d’opioïdes

Une porte-parole de la ministre de la Santé Christine Elliott a déclaré que la province donnera plus de détails sur ses intentions lors du dépôt d’un projet de loi, lundi.

La Colombie-Britannique a déposé une demande de recours collectif l’an passé contre des dizaines de sociétés pharmaceutiques dans l’espoir de récupérer les coûts des soins de santé associés à la dépendance aux opioïdes.

La plainte allègue que les compagnies ont minimisé les risques de dépendance liés aux opioïdes comparativement aux autres médicaments contre la douleur.

Toujours selon la plainte, cet état de fait a contribué à la crise qui a coûté la vie à des milliers de personnes depuis l’introduction d’OxyContin sur le marché canadien en 1996.

Outre les compagnies pharmaceutiques, le recours collectif vise des chaînes de pharmacies, parmi lesquelles figure Shoppers Drug Mart qui appartient à Loblaw.

Le gouvernement ontarien a convoqué la presse lundi matin pour une annonce de la procureure générale Caroline Mulroney, et de l'adjointe parlementaire de la ministre de la Santé, Robin Martin.

La ministre de la Santé Christine Elliott est au repos pour quelques jours après une chute qui a entraîné son transport à l'hôpital et nécessité des points de suture.

Des avocats torontois ont déposé il y a une dizaine de jours, en Cour supérieure de l’Ontario, une autre demande d’action collective contre une vingtaine de compagnies pharmaceutiques au nom de patients qui ont développé une dépendance aux opioïdes.

Ces avocats soutiennent que ces entreprises ont été négligentes lors de la recherche, de la mise au point et de la mise en marché des opioïdes et réclament plus d’un milliard de dollars.