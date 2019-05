Une plateforme verte à un seul ingrédient

Pour François Legault, la lutte aux changements climatiques est simple. Le Québec est déjà l'État d'Amérique du Nord où on émet le moins de gaz à effet de serre. Et il suffira d'utiliser encore plus d'hydroélectricité pour le rester.

« C’est ça notre grand défi en environnement : électrifier le Québec », disait-il à ses militants à l’issue de son conseil général consacré à donner ce qui devait être une véritable plateforme environnementale à la Coalition avenir Québec (CAQ).

Si on se fiait aux résolutions adoptées, il n’y aurait pas de quoi appeler cela une plateforme : à peine quelques mesures marginales comme la consigne des bouteilles d’eau, mais pas celles en verre, ou la lutte contre le suremballage.

Mais le discours de François Legault contenait beaucoup d'annonces.

D’abord, l’électrification des transports en commun avec de nombreux projets de trains, tramways ou de bus électriques. Mais ce qui était important, c’est de noter les variations significatives avec la plateforme électorale.

On ne parle plus nécessairement de prolonger le Réseau express métropolitain (REM) à Laval et sur la Rive-Sud. On parle maintenant du REM ou d’un tramway. Ce qui est certainement plus sage, quand on sait que la partie centrale du REM est déjà prévue à capacité maximale aux heures de pointe.

Et sur la Rive-Sud, la densité de la population ne justifiait pas une infrastructure aussi lourde que le REM pour des liaisons vers Saint-Hyacinthe ou Chambly.

Plus question de l’extension de la ligne jaune du métro sur la Rive-Sud non plus. M. Legault mentionne plutôt un tramway. Sur l’île, toujours pas question de la ligne rose du métro « qui coûterait une fortune », mais un tramway dans l’est de Montréal.

Tous ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils représentent une vision plus pragmatique du transport en commun dans le grand Montréal.

Hydrodépendants

Ça se gâte un peu quand M. Legault parle de ses autres objectifs. D’abord électrifier les bâtiments de l’État, en commençant par les nouveaux édifices à compter de 2020, ce qui est définitivement fort modeste.

Et enfin, on veut électrifier les entreprises industrielles et agricoles, surtout celles qui en sont encore au mazout, mais sans échéancier très précis.

Ensuite, M. Legault rêve tout haut. Il dit espérer qu’il y aurait un million de voitures électriques en 2030, ce qui permettrait de réduire la consommation de pétrole du Québec de 6 %. Pour mémoire, rappelons qu’il y a actuellement un peu plus de 42 000 voitures électriques au Québec et qu’il s’en vend, en moyenne, moins de 2000 par mois.

Mais, surtout, on notera que toute la stratégie tient à une chose et à une seule : une plus grande utilisation de l’hydroélectricité déjà produite au Québec. Le gouvernement va faire en sorte que tous utiliseront plus d’électricité et, par conséquent, moins de pétrole et de mazout.

M. Legault tient toujours à son idée de voir le Québec devenir la pile d’énergie propre du nord-est de l’Amérique du Nord et il est prêt à vendre de l’électricité à la Nouvelle-Angleterre, à New York et aussi à l’Ontario.

Beaucoup d'électricité

Ça commence à faire beaucoup d’électricité, même si le Québec a présentement des surplus. M. Legault le reconnaît et dit qu’on va d’abord lancer une grande offensive d’efficacité électrique. Et ensuite? « Si la demande est là », le Québec se lancera dans de nouveaux projets. Éoliens, d’abord et hydrauliques, ensuite.

Notons que M. Legault, qui parlait jusqu’à tout récemment de nouveaux barrages, donne maintenant l’impression que cela n’est plus aussi rentable. C’est qu’aux États-Unis, on travaille très fort pour développer de nouvelles sources d’électricité, le solaire, par exemple, qui coûteraient moins cher que celle du Québec.

Mais à la fin, ce qu’on remarque le plus, c’est que M. Legault semble croire que la transition climatique va être une simple transition énergétique sans douleur vers une source que l’on produit déjà, le tout sans augmentation de taxes ou de tarifs.

Le gouvernement croit qu’il pourra aussi poursuivre ses autres projets qui vont augmenter les gaz à effet de serre, comme le troisième lien à Québec, le gazoduc et l’usine de liquéfaction du gaz de Saguenay, qui produirait quatre fois plus de GES que le principal producteur industriel au Québec, soit la cimenterie McInnis, ou l’usine d’urée de Bécancour.

Le tout sans demander d’autres efforts aux citoyens. Un sondage interne de la CAQ estime, ce qui était prévisible, que les électeurs disent « déjà faire le maximum pour aider l’environnement » et que « le Québec fait déjà assez sa part ».

La CAQ se donne une plateforme verte qui est totalement hydrodépendante. L’écologie est l’étude des liens entre les êtres vivants et tous les aspects de leurs milieux de vie. Mais au Québec, cela se résumera à un élément : plus d’électricité.

Michel C. Auger est animateur de Midi info