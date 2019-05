59 310 dollars ont été amassés par les participants de Sherbrooke. À elle seule, Melissa Généreux a réussi à recueillir 15 000 $ en dons. Elle se dit grandement touchée par les maladies infantiles.

On parle d’un don de soi. Je pense que je suis allée plus loin que juste mon rôle de directrice ou de médecin en santé publique. Donner mes cheveux pour la cause, montrer l’exemple. J’espère que ça va inspirer d’autres personnes , dit-elle.

Alors que des plusieurs participants ont choisi de raser complètement leurs cheveux, Dr Généreux a opté pour le défi « coupe-couette », de plus en plus populaire comme marque de soutien à Leucan. Pour elle, cette action représente tout un défi.

Des longs cheveux blonds, ç'a toujours été ma marque de commerce ! Il y a même un surnom qu’on me donne dans le réseau de la santé, c’est la "tornade blonde". Je ne sais pas si je vais garder ce surnom-là! Dre Mélissa Généreux, directrice de la santé publique en Estrie et présidente d'honneur du Défi têtes rasées Leucan à Sherbrooke

Par ailleurs, quatre élèves de troisième secondaire du Collège François-Delaplace ont décidé de passer sous le rasoir ensemble, un moment qui en a touché plus d'un. Mariane Bélanger, Florence Dupont, Mayane Blouin et Coraly Paquette remettent un chèque de 2375 dollars à Leucan.

Quatre élèves du Collège François-Delaplace ont fait rasé leurs cheveux pour amasser des fonds pour Leucan. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

C'était beaucoup d'émotions, autant avant qu'après. Mais je repense à tout le cheminement, ça s'est bien passé. J'ai l'impression d'avoir atteint de summum de la fierté, c'est tellement beau, je me sens vraiment bien , décrit Mariane Bélanger.