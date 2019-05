Raptors et environnement, épiphanie sportive et politique

Dans la salle de presse du conseil général de la CAQ, on ne parlait pas des résolutions environnementales adoptées par les militants. On parlait basketball, de la victoire des Raptors de Toronto, propulsés en finale de la NBA. En l'espace d'une fin de semaine, on a l'impression que les amateurs de sport québécois et les militants de la CAQ ont eu une espèce d'épiphanie. Les premiers ont découvert le basketball, les seconds ont découvert l'environnement.