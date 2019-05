Droit à l'avortement : des femmes manifestent devant le consulat américain

Les nouvelles restrictions en matière d'avortement dans plusieurs États américains ont envoyé une onde de choc aux femmes et des craintes se font sentir au Canada.

À Montréal, environ 200 femmes ont manifesté pour soutenir le droit à l'avortement des Américaines et pour rappeler qu'au Québec, décriminaliser l'avortement a nécessité une longue bataille.

Un combat qui s'est terminé à la fin des années 80 par une victoire du Dr Henry Morgentaler et le fameux procès de Chantal Daigle, dont le conjoint voulait empêcher l’avortement.

Nos mères, nos grand-mères ont déjà combattu pour ça. On ne veut pas que ça revienne. Oui, on veut appuyer les femmes américaines, mais aussi montrer au gouvernement que ça ne s'en vient pas ici.

« Le débat est clos. On ne veut plus en entendre parler », dit une autre participante.

Plusieurs craignent que le mouvement anti-choix ne gagne du terrain au Canada sous l’influence américaine.

Il y a des élections qui s'en viennent et le Parti conservateur risque d'être au pouvoir. On sait bien leur opinion là-dessus. Il y a des députés qui sont pro-vie et qui risquent de rouvrir le débat.

Une manifestante