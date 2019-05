L'actualité qui a marqué la fin de semaine

La CAQ se positionne sur l'environnement

Le premier ministre du Québec, François Legault, lors de son discours au conseil général de la CAQ à Montréal Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le premier ministre François Legault a promis « d'électrifier le Québec » à la fin du conseil général de la CAQ qui s'est déroulé sur le thème de l'environnement, en plus de vouloir réduire radicalement les importations de pétrole de la province. Pour verdir la province, il compte miser sur trois chantiers : les transports collectifs avec plusieurs projets de tramway, les bâtiments en remplaçant le mazout dans les immeubles gouvernementaux et les entreprises privées.

Le Festival de Cannes dévoile ses lauréats

Le réalisateur Bong Joon-ho a remporté la Palme d'or pour son film Parasite. Photo : Reuters / Stephane Mahe

Le jury a décerné à l'unanimité la Palme d'or au réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho pour son film Parasite, samedi, lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Le réalisateur québécois Xavier Dolan faisait partie des 21 films de la sélection officielle avec son film Matthias et Maxime, mais il n'a pas été récompensé.

Les Raptors de Toronto passent en finale

La foule rassemblée au centre-ville de Toronto a fêté bruyamment la victoire de ses Raptors. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Confettis, coups de klaxon et cris de joie : le Tout-Toronto était en liesse, samedi soir, à la suite de la victoire des Raptors, lors du sixième match de la demi-finale de l'est de la NBA. Avec ce gain de 100 à 94 contre les Bucks de Milwaukee, les joueurs de la Ville reine accèdent pour la première fois à la finale de la ligue.

Élections européennes : poussée des populistes et eurosceptiques

Après l'annonce des résultats, Marine Le Pen a appelé le président Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Photo : Reuters / Charles Platiau

Les deux principales familles politiques du Parlement européen, la droite conservatrice du Parti populaire européen et les sociaux-démocrates, ne détiennent plus à elles seules la majorité dans un hémicycle plus fragmenté que jamais, selon une première projection publiée dimanche par le Parlement européen dans le cadre des élections européennes. Avec une forte poussée des libéraux et des verts, combinée à une progression contenue des populistes et eurosceptiques, la recherche des compromis politiques s'annonce complexe lors de la prochaine législature.



Deux autres alpinistes meurent sur l'Everest

Chaque année, des centaines d'alpinistes entreprennent l'ascension du mont Everest. Photo : Reuters / Navesh Chitrakar

Un Britannique et un Irlandais sont morts sur l'Everest samedi, portant à 10 en une semaine le nombre de victimes sur le plus haut sommet du monde, très fréquenté en cette haute saison, ont annoncé samedi les organisateurs d'expéditions. La haute saison de l'Everest dure de fin avril à fin mai.

