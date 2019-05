La fièvre des Raptors s'empare de la Mauricie

Kellie Forand a joué jusqu'à l'an dernier pour les Gee-gees de l'Université d'Ottawa. Elle est aujourd'hui entraîneuse de l'équipe d'espoirs féminins de la Mauricie. Une équipe qui participera aux Jeux du Québec à l'été 2020. L'entraîneuse est bien placée pour témoigner de cette frénésie régionale.

Les jeunes sont plus intéressés par le basket. On essaie aussi de les faire commencer plus jeune. Le mouvement du mini-basket est très fort ici en Mauricie. [...] On voit aussi que ces jeunes-là, une fois adultes , continuent à jouer, explique Mme Forand.

La femme originaire de Shawinigan constate aussi qu'elle peut échanger plus aisément sur sa passion maintenant que le basketball gagne en popularité.