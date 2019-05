Les militants Québec solidaire discutent environnement à Rouyn-Noranda

L’événement a coïncidé avec la tenue à Montréal du conseil général de la Colation avenir Québec (CAQ).

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, explique que cette activité partisane vise justement à mettre de la pression sur le gouvernement et à mobiliser la base du parti autour des enjeux liés à l'environnement.

En même temps, ça nous a permis de surfer sur ce que la CAQ a dit en fin de semaine et de confirmer que quand François Legault parle d'environnement et qu'il dit que le projet de GNL Québec est un bon pas pour l'environnement au Québec, pour nous ça fait juste confirmer que pour la CAQ, l'environnement ce n'est pas un enjeu qui est sérieux , dit la députée.

À lire aussi : Québec solidaire lance un ultimatum climatique au gouvernement Legault

Émilise Lessard-Therrien affirme que son parti applique déjà une certaine pression sur le gouvernement.

On a lancé notre ultimatum 2020 il y a quelques semaines, dit-elle. Dans cet ultimatum-là, on somme le gouvernement de faire trois actions d'ici le 1er octobre 2020, c'est-à-dire d'avoir un plan de réduction des GES qui est crédible et se base sur les recommandations du GIEC, de faire approuver ce plan-là par un expert indépendant et d'interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec et on lui donne jusqu'au 1er octobre 2020. Si ce n'est pas chose faite, nous on s'engage à ralentir considérablement les travaux à l'Assemblée nationale pour contraindre le gouvernement à agir.

Une trentaine de personnes étaient présentes à cette rencontre.