Le projet de nettoyage du parc Meewasin tire à sa fin

Depuis un peu plus d’un mois, des groupes scolaires, des entreprises et des familles de Saskatoon ont mis la main à l’ouvrage dans le but de rendre les berges de la rivière Saskatchewan Sud plus attrayantes pour les visiteurs.

Le parc Meewasin est un des plus beaux endroits pour se détendre ou pour prendre une marche, c’est important de le garder en bon état. Michelle Day, directrice du marketing de l'Autorité de la vallée Meewasin

La directrice du marketing de l'Autorité de la vallée Meewasin, Michelle Day, estime que la participation des nombreux bénévoles a permis d’améliorer la propreté des lieux.

Il y a tellement de groupes qui veulent aider à protéger l’environnement, c’est beau à voir. Michelle Day, directrice du marketing de l'Autorité de la vallée Meewasin

Selon elle, l'activité a été appréciée par les bénévoles.

Le projet a permis à des groupes de faire des activités en dehors du cadre scolaire ou du travail. Les gens sont dehors, ils passent du bon temps ensemble en plus de faire quelque chose de bien pour l’environnement , explique-t-elle.

Selon Michelle Day, le parc Meewasin est un environnement paisible qu'il faut entretenir adéquatement. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

La recherche de bénévoles continue

Il ne reste que quelques jours à l'initiative, mais l’organisme est toujours à la recherche de bénévoles afin de finaliser le nettoyage du parc Meewasin.

L'Autorité de la vallée Meewasin s’occupe de préparer tout le matériel nécessaire au nettoyage. Des conteneurs à déchets, des bacs de recyclages et des gants sont disponibles pour faciliter la tâche des bénévoles.

La corvée annuelle en est à sa 38e année.