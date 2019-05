Un village de Haida Gwaii veut passer du diesel à de l’énergie renouvelable

La communauté de 850 habitants fait donc appel à des entreprises d'ingénierie en lançant une demande officielle de propositions.

Il s’agit d’explorer aussi bien le solaire, l’éolien que la production hydroélectrique pour obtenir son alimentation de courant.

Actuellement, deux groupes électrogènes au diesel génèrent l’électricité de Queen Charlotte. Le carburant des machines est fourni par BC Hydro et arrive en bateau par le détroit d'Hécate.

Le détroit d'Hécate en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Justin McElroy

« Avec le réchauffement climatique que l’on connaît, c’est une bonne chose à faire », explique le maire du village, Kris Olsen dont le nom en langue haïda est Dluuguu.

Cette approche n’est cependant pas nouvelle. Déjà en 2012, BC Hydro avait cherché des moyens d’alimenter l’archipel en énergies renouvelables, mais sans poursuivre l'initiative.

En 2019, l’approche peut avoir cependant plus de succès, explique M. Olsen, car il s’agit d’alimenter uniquement Queen Charlotte et non pas l’archipel dans son entier comme cela était prévu en 2012.

Des panneaux solaires alimentent déjà le principal bâtiment municipal de Queen Charlotte. D'autres municipalités de l'archipel se servent de pompes thermiques comme énergie renouvelable.