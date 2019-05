Maria dépasse son objectif financier pour la Société d'Alzheimer

La treizième marche pour l'Alzheimer dans la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine a eu lieu cette fin de semaine. L'objectif était de recueillir 150 000 $ pour soutenir les 8 points de services de la région et ceux de la péninsule. Une aide concrète pour les personnes atteintes de la maladie et pour les proches aidants.

Au total, plus de 1000 personnes étaient attendues pour soutenir la Société Alzheimer dans la région, en participant à l’une ou l’autre des marches.

À Maria, la cible financière de plus de 20 000 $ a été dépassée. Ce bilan réjouit l’intervenante du point de service de Maria, Claire-Hélène Philippe. Je sais que je vais pouvoir continuer à offrir des services au point de service de Maria pour soutenir les proches aidants puis les personnes atteintes, pis c'est important.

Elle ajoute qu’il ne faut pas oublier les autres problèmes de santé Il y a des troubles neurocognitifs puis apparentés. Et ça frappe beaucoup plus jeune et puis ça frappe jeune, plus ça va vite. Donc c'est important aussi de faire de la prévention.

Des marcheuses élites comme Mélanie Goulet, dont la mère est atteinte d’Alzheimer, ont été motivées par le fait que les dons récoltés restent dans la région.

Et l'argent demeure dans la région pour faire des réconforts des répits pour aider à stimuler les personnes atteintes. Mélanie Goulet, marcheuse élite

En plus des marches, plusieurs activités de financement se sont déroulées au cours des derniers mois au profit la Société Alzheimer Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine.