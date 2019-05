Les visages du marathon d’Ottawa

Quelque 3500 coureurs ont enfilé leurs espadrilles pour prendre part au marathon d'Ottawa dimanche. Parmi eux, des athlètes de calibre international, des passionnés de course à pied et des amateurs cherchant simplement à se dépasser.

C’est sous un ciel couvert que les coureurs ont franchi le fil d’arrivée du marathon et du demi-marathon tout près du parc de la Confédération, au centre-ville d’Ottawa.

Comme la vaste majorité des coureurs qui ont terminé l’une ou l’autre des épreuves, Arthur Lalonde est tout sourire. C’était plus dur que je l’imaginais. Mais on finit par s’accrocher avec le petit peu d’énergie qu’on avait , raconte avec fierté celui qui en est à son premier marathon.

Arthur Lalonde a participé a son premier marathon. Photo : Radio-Canada

Ce premier parcours ne sera sans doute pas son dernier non plus, car il a désormais dans sa mire le prestigieux marathon de Boston. J’aimerais ça, et maintenant j’ai un temps à battre , se réjouit-il.

Danny Raymond, lui, a l’habitude des courses de fond. Il a d’ailleurs pris part au marathon de Boston en 2017. Mais malgré toute son expérience, il a dû jeter l’éponge un peu après la mi-parcours.

J’avais une blessure depuis un mois. J’essayais de jauger la blessure pour être capable de continuer, mais de ne pas l’aggraver , explique le père de famille.

Danny Raymond a arrêté de courir, dimanche, en raison d'une blessure. Photo : Radio-Canada

Je suis découragé, mais je sens qu’il y a une partie de sagesse que je dois intégrer parce que [...] j’ai peur d’aggraver ma blessure et de rater le reste de ma saison , relate M. Raymond, qui a malgré tout espoir de se qualifier pour Boston l’an prochain.

Au total, 12 253 personnes ont pris part au demi-marathon et au marathon, dimanche, selon les organisateurs. Les 6 courses qui ont eu lieu tout au long de la fin de semaine ont attiré 32 203 participants, dont certains ont participé à plus d’une épreuve.

Avec les informations de Stéphane Leclerc