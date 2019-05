Près de 2000 personnes pour la finale canadienne de l'International de rodéo à Saint-Tite

L'événement, qui se déroulait tout le week-end réunis les meilleurs compétiteurs canadiens de 2018.

Plus de 100 particpants provenant de partout au pays, et même des États-Unis, se mesuraient dans 10 disciplines.

Entre 1500 et 2000 personnes par jour venaient voir cette finale présentée quelques mois avant le Festival Western de Saint-Tite.

C'est certain que pour nous, c'est une belle vitrine pour informer les gens, leur présenter ce sport-là. Nous, c'est une belle occasion aussi de bonifier nos infrastructures. On a toutes les installations. C'est de les utiliser à un autre moment qu'au mois de septembre , indique la coordonnatrice aux communications et équipe spectacle du Festival, Geneviève Frappier.

Mme Frappier assure qu'aucun incident malheureux n'est venu entacher l'événement cette année jusqu'à maintenant.

Il y a deux ans, un cheval s'était blessé mortellement lors de l'événement.