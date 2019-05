Combat des Crevier : un concert pour remercier Sainte-Anne

Nous n’aurions pas été là aujourd’hui sans le soutien de la communauté et de l’orchestre. On a reçu tellement d’amour et de soutien, c’est ma façon personnelle de leur dire merci , déclare Gilles Crevier.

Depuis trois ans, sa femme, Bridget Crevier, souffre du syndrome douloureux régional complexe, un trouble neurologique rare.

Elle a retrouvé sa mobilité après s’être fait amputer le pied en novembre dernier, mais pour elle, le fait de passer deux ans sans marcher avec six enfants et un mari travaillant à temps plein n’a pas été facile.

On a reçu l’appui de la communauté scolaire, on venait nous apporter des repas, des paniers de Noël, il y a des gens qui venaient nous demander s’ils pouvaient s’occuper des tâches autour de la maison , mentionne Gilles Crevier, encore ému du soutien offert à sa famille par la communauté de Sainte-Anne.

Le Winnipeg Pops Orchestra, dont il fait partie depuis 11 ans, a également démarré une campagne de financement l'année dernière pour aider le couple à faire face à leur nouvelle réalité.

C’est ainsi que la fourgonnette aménagée de Bridget a pu être achetée et qu'une rampe a pu être construite devant la maison des Crevier. On est venu nous aider pour aménager la terrasse pour que je puisse rentrer et sortir de la maison. J’étais pas mal prise en dedans tout le temps avant , dit Bridget Crevier.

Ce n’était pas facile pour les enfants non plus, leurs professeurs [nous] ont aidé à leur parler, à faire comprendre à leurs amis ce qu’il se passait et [à] augmenter le niveau d’empathie dans la classe , ajoute-t-elle.

En octobre 2018, Bridget Crevier a accepté qu'on lui ampute le pied droit. Depuis, elle a retrouvé une certaine mobilité et son indépendance. Photo : Radio-Canada

Un événement pour boucler la boucle

Dimanche soir, le concert à l’église de Sainte-Anne aura lieu sous la direction de Gilles Crevier et durera deux heures. Le musicien se dit très reconnaissant que le Winnipeg Pops Orchestra se déplace pour l’occasion.

Ce sont des bénévoles. IIs ont un travail et des obligations, mais ils font ça parce qu’ils aiment jouer de la musique , se réjouit-il.

Aujourd’hui, Bridget Crevier va beaucoup mieux. Elle soutient que ce concert représente la fin d’un chapitre, mais surtout début d’autre chose.