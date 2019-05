Des citoyens mobilisés en solidarité avec les personnes atteintes de la maladie de l'Alzheimer

L'événement vise à amasser des dons pour offrir des activités et des services aux personnes qui sont atteintes de la maladie ou à leurs proches qui ont besoin d'un répit.

La Marche du Dr Achille Juneau vise aussi à sensibiliser les citoyens sur cette maladie qui touche de plus en plus de personnes.

Le directeur général de la Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue Guillaume Parent rappelle que plusieurs services sont offerts aux personnes atteintes et à leurs proches.

On aurait entre 2200 et 2500 personnes en Abitibi-Témiscamingue qui ont la maladie et on compte habituellement de 2 à 3 proches aidants qui vont graviter autour de ces personnes-là, dit-il. Donc on parle d'environ 6000 personnes qui, directement, vont devoir changer leur façon de vivre à cause de cette maladie-là. On a autant des services de répit pour les proches aidants que de soutien psychosocial et de groupes pour donner des ateliers de formation.

Les résidents de Ville-Marie et de Val-d'Or ont aussi marché dans leur communauté respective.