Le congrès de l’ AcfasAssociation francophone pour le savoir est le plus important rassemblement en matière de recherche de la francophonie et il rassemblera des milliers de penseurs en Outaouais. Il sera l’occasion de souligner l’apport des collectivités de la francophonie internationale aux enjeux de la recherche , selon le site Internet de l’organisme.

L’ AcfasAssociation francophone pour le savoir , qui était à l’origine l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, a été fondée dans les années 20 dans le but explicite de favoriser la compréhension et l’appréciation du savoir chez les Québécois et dans la population canadienne-française plus largement.

Plus récemment connue sous le nom de l’Association francophone pour le savoir, elle est maintenant tout simplement connue comme l’ AcfasAssociation francophone pour le savoir et sa mission demeure la même.

Au-delà d’une simple diffusion des savoirs, le dialogue engage un échange, une compréhension mutuelle et une appropriation des savoirs au bénéfice de toutes les sociétés. Acfas

L’Acfas réunit des membres individuels et élabore des partenariats avec des institutions du savoir qui souhaitent développer la recherche, et ce, peu importe le domaine.

L'organisme est donc appelé à collaborer avec de nombreux d’organismes des milieux universitaire, collégial, public, parapublic, industriel.

Elle s’associe également à des partenaires médiatiques tels que Radio-Canada pour mettre en valeur la recherche dans l’espace public et contribuer à l’élaboration d’une véritable société du savoir , explique l'organisme.

L’Acfas à l’UQO

Depuis le début de son existence, le congrès de l’Acfas ne s’était jamais arrêté à Gatineau ou en Outaouais.

Or, ce n’est pas la première fois que le congrès de l’Acfas passe par la région de la capitale canadienne. Déjà en 1940, son 8e congrès s’est tenu à l’Université d’Ottawa. Il y est retourné 15 ans plus tard, en 1955, puis en 1958 et à intervalles réguliers au cours des années suivantes.

Plusieurs dizaines d’activités auront lieu aux deux pavillons du campus gatinois de l’université ainsi qu’au Cégep de l’Outaouais. Les participants pourront échanger lors de conférences et de tables rondes avec des chercheurs québécois, canadiens, français et américains dès la première journée du congrès.

Le grand public sera aussi invité à participer à certaines activités gratuites sous la bannière Science-moi! . Entre autres, l’exposition La preuve par l’image accueillera les participants à l’espace Radio-Canada de l’UQO. Une panoplie d’autres activités attendent les curieux qui souhaitent, avec l’Acfas, engager le dialogue .

Le prochain congrès de l’Acfas aura lieu en Estrie, à la fois à l’Université de Sherbrooke et à l’Université Bishop’s, en mai 2020.