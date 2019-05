Winnipeg commence sa lutte saisonnière contre les chenilles

Si les conditions météorologiques le permettent, la Ville prévoit commencer la fumigation de certaines zones à partir de 21H30.

Les secteurs touchés incluent le centre et le nord de Saint-Boniface, l’est et l’ouest de Norwood, Dufresne et Tissot.

La fumigation aura lieu tous les soirs du dimanche au jeudi sauf s’il y a trop de pluie ou si le vent souffle à plus de 20 km/h.

Ceux qui le désirent peuvent demander à la Ville le respect d’une zone tampon de 30 mètres autour de leur habitation. Pour ce faire, ils doivent faire une demande officielle par écrit ou en personne au moins 72 heures avant la journée prévue pour la pulvérisation dans leur zone.