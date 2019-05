Des artistes francophones récompensés aux Prix de la musique et du film du Nord de l’Ontario

Les auteures-compositrices-interprètes Cindy Doire et Patricia Cano ont respectivement remporté, samedi soir, le prix de l'album francophone le plus remarquable et le prix de la prestation vocale la plus remarquable sur un enregistrement lors du gala des Prix de la musique et du film du Nord de l'Ontario.

Lors de la cérémonie qui a eu lieu à Sudbury, Cindy Doire, originaire de Timmins, a été primée pour son album Panorama lancé en 2017.

Pour moi, c’est devenu émotionnel parce que je réfléchissais beaucoup à mon parcours, à tous les gens qui m’ont inspirée, qui m’ont influencée et qui m’ont aidée à faire évoluer mon art. J’ai lancé mon premier album en 2007 [...], donc je me suis rendu compte que ça fait vraiment 12 ans que je suis dans ce métier-là , raconte-t-elle.

L’artiste, qui a décidé de changer de formule pour son troisième album francophone en faisant une retraite de pré-production à Nashville, se réjouit du résultat.

Je me suis entourée d’une équipe fantastique et j’ai eu le sentiment qu’on était en train de capturer quelque chose au lieu de fabriquer quelque chose et je pense que ce sentiment, on le ressent dans l’album , affirme-t-elle.

La Franco-Ontarienne Cindy Doire a aussi reçu trois prix pour son album Panorama au gala Trille Or 2019. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Je suis reconnaissante du fait que j’ai pris un risque et des fois, ça vaut la peine de sortir de notre zone de confort et d’essayer de nouvelles choses pour ne pas toujours tomber dans les mêmes habitudes. Cindy Doire, artiste-compositrice-interprète

Panorama a aussi été triplement récompensé au gala des Prix Trille Or, le 2 mai dernier.

Les auteurs-compositeurs-interprètes Céleste Lévis, Édouard Landry et Mclean étaient aussi en nomination dans la catégorie Album francophone le plus remarquable .

Patricia Cano a quant à elle été récompensée pour sa reprise du célèbre hymne hispanophone Gracias a la vida, parue sur son plus récent album Madre Amiga Hermana.

C’est une chanson qui touche le coeur de toute la diaspora hispanophone au monde. J’ai tout simplement chanté avec le coeur, mais j’ai mis ma voix sur une chanson qui est déjà elle-même, sans ma voix, magnifique , note l’artiste.

Même si elle réside maintenant à Toronto, l’auteure-compositrice-interprète estime que le prix qui lui a été décerné samedi soir revêt une importance particulière car il reconnaît ses racines sudburoises.

Mon coeur est toujours dans le Nord, mon grand ciel bleu est toujours le ciel de Sudbury. Je n’habite plus à Sudbury, mais Sudbury m’habite toujours. Je me sens en la meilleure compagnie lorsqu’on me met dans la catégorie “Artistes à suivre du nord de l’Ontario”. Patricia Cano, artiste-compositrice interprète

Le musicien, réalisateur et arrangeur Shawn Sasyniuk a quant à lui reçu le prix de l’ingénieur de son le plus remarquable, tandis que le duo Quantum Tangle, dont fait partie le francophone Greyson Gritt, a reçu le prix de l’album le plus remarquable par un artiste autochtone.