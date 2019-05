Célébrer des survivantes du cancer par l’art

Une femme de Regina organise une exposition de portraits pour raconter son histoire et celle d’autres survivants du cancer.

L’exposition intitulée Someone you Know est en montre dans l’édifice patrimonial Saint-Chad.

L'exposition est en montre dans l'édifice patrimonial Saint-Chad à Regina. Photo : Radio-Canada / Bryan Eneas

Brianne Urzada a été diagnostiqué d’un lymphome de Hodgkin au stade trois il y a cinq ans. Elle est maintenant en rémission.

Elle explique que l’art lui a permis de garder un certain équilibre pendant les moments difficiles.

« J’espère que les gens qui viendront vont voir la beauté et la fraîcheur des oeuvres, qu’ils verront qu’après un traumatisme il y a encore une belle vie à vivre », souligne Brianne Urzada.

Someone you Know inclut des portraits de 12 femmes, toutes survivantes d’un cancer.

L'une des oeuvre qui compose l'exposition Someone you Know Photo : Radio-Canada / Bryan Eneas

Afin de bien représenter chacune d’elle, l’artiste a passé de nombreuses heures à connaître ses sujets. Entretiens vidéos, sessions de photographie, longue correspondance par courrier électronique, le processus créatif de Brianne Urzada lui a permis de développer de belles relations.

Les oeuvres de Someone you Know sont exposées gratuitement jusqu’au 31 mai.