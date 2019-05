Une campagne de sociofinancement pour assister à la Coupe Mémorial à Halifax

Le but de Paul Hurtubise était d'amasser 1300 $ pour permettre à Jonathan Lemay, partisan très investi dans l'organisation des Huskies, de réaliser son rêve d'assister au match qui oppose son équipe aux Mooseheads.

L'objectif de la campagne, lancée dimanche matin, a été atteint en quelques heures seulement, ce qui réjouit Jonathan Lemay et Paul Hurtubise.

Je n'avais pas nécessairement les moyens d'aller à Halifax et Paul Hurtubise s'est levé ce matin [dimanche] puis il a lancé la campagne , a précisé Jonathan Lemay.

On connaît Jonathan et toute son implication à Rouyn-Noranda. Non seulement pour les Huskies, mais aussi toutes les organisations et [événements] qui ont lieu en été et en hiver. Je pense que Jonathan, ça va au mérite et que les gens ont aussi compris mon idée de projet, de remercier ce grand bénévole de Rouyn-Noranda , a dit Paul Hurtubise.

Jonathan Lemay compte verser le surplus d'argent au Défi Iamgold 117, une course entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda qui aura lieu le 1er juin.