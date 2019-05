François Legault galvanise ses troupes en fin de conseil général

Je veux mettre une chose au clair : les groupes de pression, les groupes de citoyens engagés, on les entend, mais on n'est pas le gouvernement des groupes de pression. Le gouvernement de la CAQ travaille pour tous les Québécois. François Legault

Samedi, M. Legault avait déjà lancé ce message, affirmant qu'il fallait avant tout être « pragmatique ».

Le premier ministre a par la suite rappelé son passage à New York la semaine précédente, indiquant que le Québec « va avoir une entente avec New York pour leur envoyer plus d'électricité », provoquant un tonnerre d'applaudissements.

M. Legault croit que si Québec signe un contrat avec « les bons volumes d'hydroélectricité » à vendre aux États-Unis, la province pourra réduire de « cinq millions de tonnes » les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Amérique du Nord.

« Il n'y a aucun autre moyen qui aiderait mieux à lutter contre les changements climatiques » que d'alimenter en hydroélectricité « les voisins » du Québec, a soutenu François Legault.

Des quelque 32 propositions soumises au cours de la fin de semaine aux 1200 membres réunis dans la métropole, notons que l’imposition d’une consigne sur les bouteilles d’eau, la mise en place de mesures pour lutter contre le suremballage, l’augmentation du recyclage du verre et l’accroissement notable de l’offre et de la qualité du transport collectif ont obtenu des votes favorables.

Cependant, les membres de la CAQ ont refusé qu’une consigne soit imposée sur toutes les bouteilles de plastique, comme celles contenant détergents ou savon à vaisselle, ainsi que sur les bouteilles d’eau.

Samedi, François Legault s’est également refusé à imposer de nouvelles taxes ou des péages dans sa stratégie de lutte contre les changements climatiques.

Plus de détails à venir.