La rivalité Huskies-Mooseheads atteint son paroxysme avec la finale de la Coupe Memorial

Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads d’Halifax s’affronteront pour une dixième fois cette saison, en incluant les séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et le tournoi à la ronde de la Coupe Memorial.

Rouyn-Noranda a remporté sept des neuf premières rencontres.

Mais les joueurs d’Halifax assurent que le passé ne veut plus rien dire. C’est la finale de la Coupe Memorial, on ne parle même plus de la finale de la coupe du Président depuis mardi dernier , affirme l’attaquant des Mooseheads, Samuel Asselin. C’est un match, c’est le match qui va décider le gagnant de la Coupe Memorial. C’est pour ça que c’est tellement dur à gagner cette coupe-là.

L'attaquant des Mooseheads d'Halifax, Samuel Asselin, affirme qu'il ne s'agit pas d'un match revanche contre les Huskies. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

On a tout fait ce qu’on avait à faire pour se rendre en finale et on est là. Il reste un match à jouer : deux équipes, un trophée , dit pour sa part l’entraîneur-chef des Mooseheads, Éric Veilleux.

Confiance chez les Huskies

Quant aux Huskies de Rouyn-Noranda, ils croient pouvoir terminer leur saison avec une victoire. En plus d’avoir gagné la coupe du Président, qui couronne l’équipe championne de la LHJMQ, ils ont obtenu la meilleure fiche de la saison régulière au Canada.

L’équipe de Rouyn-Noranda s’est graduellement améliorée durant le tournoi de la Coupe Memorial. La seule défaite des Huskies est survenue aux mains du Storm de Guelph, lors de leur match d’ouverture, mais ils ont battu l’équipe championne de l’Ontario vendredi soir en demi-finale, dans ce qui a probablement été leur meilleur match du tournoi.

L'entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Mario Pouliot, assure que son club ne peut pas être plus prêt pour la grande finale de la Coupe Memorial. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

On sait exactement ce qui nous attend. On sait que la foule va être hostile à notre égard, mais c’est comme ça depuis le début de la semaine et on est bien préparés pour ça , explique l’entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot. Ce qui s’est passé avant, ça nous donne confiance, mais tu ne peux pas être trop confiant. Il faut se concentrer sur les choses qu’on a à faire pour avoir du succès.

On ne se concentre pas tellement sur eux, honnêtement, on se concentre plus sur notre équipe , affirme l’attaquant des Huskies, Alex Beaucage. On sait qu’on peut les battre, on a beaucoup confiance en nos moyens, c’est ça l’important pour nous.

Le match de la finale de la Coupe Memorial aura lieu dimanche à 20 h, au Centre Scotiabank, à Halifax. Pour la deuxième fois seulement, elle oppose deux équipes de la LHJMQ. La dernière fois, les Remparts de Québec avaient vaincu les Wildcats de Moncton, l’équipe hôtesse du tournoi, en 2006.