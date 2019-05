Les artistes algonquins invités à créer une œuvre d'art permanente pour le Musée canadien de l'histoire

Ils peuvent même se constituer en groupe et soumettre toutes les idées qu'ils jugent bonnes pour le projet.

Un comité se chargera de faire le choix de la meilleure proposition.

C'est pour montrer la diversité et la richesse culturelle et artistique des Algonquins ici , explique la Coordonnatrice, Programme de stages destinés aux Autochtones au Musée canadien de l'histoire, Gaëlle Mollen.

L'institution muséale veut aussi reconnaitre à travers ce projet qu'elle est située sur un territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin.

Ça serait une œuvre d'art qui représenterait le côté culturel et artistique des Algonquins Anichinabés. La Coordonnatrice, Programme de stages destinés aux Autochtones au Musée canadien de l'histoire, Gaëlle Mollen

On est ouvert à beaucoup d'idées, à l'idée que la personne va soumettre, dit-elle. Il n'y a pas de critères à ce que ce soit une sculpture en bois ou d'autres œuvres. Il va y avoir un comité de sélection en place qui va évaluer les demandes et les propositions, mais il n'y a pas de conditions ou de critères [spécifiques] on veut seulement que les artistes soumettent leur intérêt à participer à l'appel, mais ça va être un travail de collaboration entre le musée le comité et l'artiste ou le groupe qui va soumettre le projet.

Des sessions d'information seront d'ailleurs organisées le 28 mai à Val-d'Or, le 29 mai à Timiskaming First Nation et le 30 mai à Kitigan Zibi.

D'autres rencontres sont aussi prévues à Gatineau et Pikwakanagan en Ontario.

Les artistes doivent soumettre une déclaration d'intérêt au plus tard le 15 juillet 2019.

L'artiste gagnant recevra 70 000 $ pour livrer son œuvre qui sera dévoilée l'été 2020.