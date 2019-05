Des policiers cuisinent des repas traditionnels autochtones

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) ont appris à cuisiner des repas autochtones traditionnels dans le cadre d’une initiative visant à consolider les relations entre les forces policières et les membres de la Première Nation de North Caribou Lake, dans le nord de l'Ontario.

Les agents de police ont suivi les recettes traditionnelles en compagnie des membres de la communauté. Ils ont notamment dû retirer les plumes d’oie, fumer du poisson, comme le doré jaune, ou encore concocter du pemmican, une préparation de viande séchée.

Les policiers étaient invités à participer à un programme communautaire de la Première Nation visant à préserver les traditions originales oji-cries en cuisinant des plats traditionnels et en pêchant le poisson avec de longs filets.

Les agents de police ont suivi les recettes traditionnelles en compagnie des membres de la Première Nation. Photo : Police provinciale de l'Ontario

La police est venue se joindre à nous pour répondre aux besoins de la communauté. Nous les faisons participer à des activités à la maison ou en plein air, nous avons connu de bons résultats, a déclaré Don Chikane, un membre de la Première Nation de North Caribou Lake responsable du programme communautaire.

C’est être capable de communiquer avec la police. Comme ça, des gens interagissent avec la police et nous aimerions voir cela encore plus. Don Chikane, un membre de la Première Nation de North Caribou Lake et responsable du programme communautaire

Les policiers ont apprécié la générosité de la Première Nation qui s’est montrée accueillante.