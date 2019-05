Un homme arrêté pour une agression devant une mosquée de Québec

Un homme de 47 ans a été arrêté samedi après une altercation survenue devant le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ). Il aurait tenu des propos contre la communauté musulmane. La police traite toutefois l'affaire comme une voie de faits et non comme un crime haineux.

Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le suspect marchait sur le chemin Sainte-Foy peu avant midi lorsqu'il s'est engagé dans le stationnement du CCIQ.

Il aurait alors eu une discussion avec au moins deux individus qui se trouvaient près de la porte d'entrée de la mosquée.

Après des échanges de plus en plus musclés, le suspect aurait « posé un geste de voie de faits auprès d'un chauffeur de taxi », a indiqué Sandra Dion, porte-parole au SPVQ. Cette dernière n'a pas précisé si la victime a été frappée ou poussée.

Mme Dion confirme que le suspect a été arrêté un peu plus loin par des patrouilleurs. Il a été libéré sous promesse de comparaître.

Toujours selon la policière, le dossier n'est pas traité comme un crime haineux par la police de Québec, du moins pour le moment. « Pour nous c’est une voie de faits simple », a-t-elle insisté.

Geste haineux, selon le CCIQ

Reste que d'après la version de Mohamed Labidi, président du CCIQ, les propos tenus par le suspect étaient à caractère haineux.

« Oui, [les propos étaient] contre la communauté et de nature haineuse », a-t-il dit à Radio-Canada, en début de soirée, après avoir parlé aux deux membres de la communauté impliqués dans l'incident.

« Il a insulté les musulmans. On a un témoin, on a des vidéos, on a tout », a ajouté M. Labidi, qui précise que la victime aurait été frappée au visage.

Une enquête est toujours en cours afin d'éclaircir les circonstances de cet incident.